19 марта киевляне могут сдать кровь для раненных бойцов АТО

19 марта в 10:00 в помещении Голосеевской райгосадминистрации начнется акция по сбору крови для раненных бойцов АТО, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Для участия нужно зарегистрироваться до 12:00 вторника, 17 марта, по номерам: 257-32-46, 258-28-85.

Все желающие будут ожидать в большом зале Голосеевской РГА по адресу: проспект 40-летия Октября, 42.

Напомним, что готовясь к сдаче крови, накануне, вечером, необходимо поужинать, при этом нельзя употреблять жирную, молочную еду и напитки, содержащие алкоголь. В день сдачи желательно отдохнуть, легко позавтракать и не планировать на этот день серьезных дел, интенсивных физических нагрузок, прием алкоголя. Не желательно также управлять транспортными средствами из-за эмоционального возбуждения. За 2 часа до и 2 часа после забора крови, курить опасно и для донора, и для того, кому попадет его кровь.