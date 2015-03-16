В Макеевке пенсионеры старше 60 лет начнут получать помощь от Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Штаб расширяет категорию получателей помощи в Макеевке. С 16 марта пенсионеры старше 60 лет смогут получать продуктовые пакеты ежемесячно в 5 пунктах выдачи. Напоминаем, что ранее помощь предназначалась макеевчанам в возрасте от 65 лет.

По оценкам Штаба, 22 400 человек будут теперь дополнительно получать помощь в Макеевке. Ранее Гумштаб ежемесячно выдавал в этом городе по 68 000 взрослых продуктовых наборов и 4 500 детских.

В марте «наборы выживания» получат уже порядка 80 000 человек, а с апреля месяца - 90 000. В составе каждого такого набора - несколько видов круп, сахар, подсолнечное масло, килька, тушенка, сгущенное молоко, кукуруза, овсяные хлопья и мука.

За весь период работы Штаб Рината Ахметова выдал мирным жителям Макеевки более 160 тысяч продуктовых наборов.

Напомним, в январе-феврале Гуманитарный штаб открыл четыре пункта выдачи благотворительной помощи в Кировском, Ценрально-городском, Горняцком и Советском районах Макеевки. Пятым пунктом выдачи помощи для жителей Червоногвардейского района остался ДС «Дружба».

Гуманитарную помощь от Штаба Ахметова могут получить наиболее незащищенные категории граждан согласно утвержденным критериям Штаба:

- люди с I и II группой инвалидности;

- матери-одиночки с детьми до 18 лет включительно (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет включительно);

- многодетные семьи (количество детей, в которых равно или более 3, возраст всех детей до 18 лет);

- пенсионеры старше 60 лет;

- семьи, которые воспитывают детей-инвалидов;

- семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав;

- инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий;

- люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума);

- беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке;

- дети-сироты до 23 лет.

Адреса пунктов выдачи в Макеевке

Для жителей Червоногвардейского района (пункт в Донецке)

Адрес пункта: Донецк, Калининский район, просп. Ильича, 93а (ДС «Дружба»)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва.

Кировский район

Адрес пункта: пер. Марунченко 33 (Бывший музей завода ММЗ)

График работы: 10:00 – 15:00, без перерыва.

Центрально-Городской район

Адрес пункта: ул. Монтажная 52а (ДК им. В.М. Бажанова)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва.

Горняцкий район

Адрес пункта: м-н Зеленый, ул. Сусанина, 15 (ДК им. В.Г. Кирсановой)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва.

Советский район

Адрес пункта: ул. Гаврилова 5 (ДК им. Воровского)

График работы: 9:00-13:00, без перерыва.

Информацию о работе пунктов выдачи гуманитарной помощи от Штаба Рината Ахметова можно получить по телефону горячей линии Штаба 0 800 509 001 или по электронной почте helpdonbass@fdu.org.ua