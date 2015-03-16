В Виннице двое детей госпитализированы после поражения током на железной дороге

В Виннице двое детей госпитализированы в результате поражения электрическим током на железнодорожной станции в субботу, 14 марта.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге.

Оператор станции Винница сообщила, что на седьмом пути станции находятся вагоны-цистерны, на один из которых влезли двое ребят, в результате чего были поражены электрическим током от контактной сети.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что электрическим током были поражены несовершеннолетние жители Винницы в возрасте 11 и 12 лет.

Потерпевшие с телесными повреждениями в виде ожогов разной степени госпитализированы в областной ожоговый центр.

Данное происшествие зарегистрировано в едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка.