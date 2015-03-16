В Одессе разоблачена группа, наладившая производство и сбыт фальсифицированных лекарств

В Одессе разоблачена группа лиц, которые наладили массовое производство и сбыт населению фальсифицированных лекарственных средств.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, незаконную продажу поддельных лекарств через аптечные учреждения организовали 39-летняя женщина и 46-летний мужчина, позже к противоправной деятельности они привлекли своего 47-летнего знакомого, который имел опыт работы в сфере фармацевтического бизнеса.

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Как отметили в отделе, информация о том, что в регионе действуют лица, занимающиеся изготовлением и распространением медпрепаратов под маркой известных производителей, поступила в областной управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков несколько месяцев назад. По данному факту сразу открыли уголовное производство по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

В дальнейшем было установлено, что злоумышленники оборудовали 2 помещения для производства фальсифицированных лекарств и наладили поставки в Одессу необходимого сырья. Инвентарь и медицинское оборудование заказывали на специализированном заводе, получали его через одного из почтовых операторов.

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По словам начальника Главного управления МВД в Одесской области Ивана Катеринчука, затем фигуранты вступили в сговор с рядом субъектов, специализирующихся на розничной продаже лекарственных средств.

«Всего в ходе следственно-оперативных действий на территории Одессы и области было установлено 16 таких субъектов, из которых два осуществляли деятельность незаконно», - отметил Катеринчук.

Кроме этого, установлено, что руководители этих аптек наладили сбыт наркозависимым лицам препаратов, содержащих кодеин.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков, во время которых изъяли более 5,2 тыс. флаконов препаратов «Этил» и «Биосепт» и 520 тыс. - препарата «Кодтерпин» с признаками фальсификации, производственную линию розлива препаратов, более 32 тыс. пустых тюбиков объемом 100 мл и более 2,5 тыс. крышек к ним, 48 тыс. этикеток с надписью «Спирт этиловый». Также изъяты, упаковочное устройство, дозатор для разлива, накладные и учетная документация, денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, в сумме около 100 тыс. грн и более 4,3 тыс. долл. Во время обыска по месту жительства одного из соучастников изъяты пистолет, патроны к нему и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Следствие продолжается.