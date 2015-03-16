Одесскому госпиталю Госпогранслужбы волонтеры передали реанимобиль

Как сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы, торжественная передача машины состоялась 12 марта.

«Госпиталь чувствовал потребность в современной технике - в реанимобиле для транспортировки раненых и оказания неотложной медицинской помощи. Понимая, что данный вопрос нужно решать в сжатые сроки, руководство госпиталя обратилось за помощью к общественности. И медперсонал не отказывался участвовать в благотворительных акциях по сбору средств», - говорится в сообщении.

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Благотворительный фонд социальной помощи военнослужащим «Сила добрых сердец» специально для госпиталя открыл благотворительный расчетный счет. Необходимые средства удалось собрать за несколько месяцев.

Как сказал начальник поликлинического отделения госпиталя майор медицинской службы Петр Лайтан, в реанимобиле есть все необходимое для оказания помощи, транспортировки больных и раненых. Он оснащен дыхательной аппаратурой, лабораторно-диагностическим аппаратом и техникой, которая позволяет мониторить сердечно-сосудистую деятельность пациента.

«Самое главное - реанимобиль позволяет экономить время, что является первоочередным фактором при оказании медицинской помощи», - отметил Лайтан.

Как пояснили в фонде «Сила добрых сердец», стоимость автомобиля превысила 230 тыс. грн. Санитарная машина, бывшая в распоряжении госпиталя в зоне АТО, попала под артобстрел летом и восстановлению не подлежала.