На Львовщине угарным газом отравились трое детей

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 марта в 22:35 в селе Боянец Жолковского района в собственном доме угарным газом отравились 5 человек, из них 3 ребенка (2003, 2005 и 2010 годов рождения).

Детей в тяжелом состоянии отправили во Львовскую областную клиническую больницу «Охматдет».

Временно прекращена подача газа в дом. Предварительная причина происшествия - неисправность газового котла. Состояние пострадавших на пятницу, 13 марта, медики оценивали как тяжелое. Причина происшествия устанавливается.