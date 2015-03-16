На Львовщине угарным газом отравились трое детей
08:36, 16 марта 2015Новости регионов
132
На Львовщине из-за неисправности газового котла угарным газом отравились пятеро людей, из которых трое - дети
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 марта в 22:35 в селе Боянец Жолковского района в собственном доме угарным газом отравились 5 человек, из них 3 ребенка (2003, 2005 и 2010 годов рождения).
Детей в тяжелом состоянии отправили во Львовскую областную клиническую больницу «Охматдет».
Временно прекращена подача газа в дом. Предварительная причина происшествия - неисправность газового котла. Состояние пострадавших на пятницу, 13 марта, медики оценивали как тяжелое. Причина происшествия устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter