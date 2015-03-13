Луганщина: в Попасной открылся первый добровольный мобильный госпиталь

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, несмотря на прекращение активных боевых действий вокруг Попасной, здесь остается острая нехватка медиков.

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"В начале года, когда Попасная обстреливалась боевиками по несколько раз в день, возникла критическая ситуация, так как почти все медики уехали. Например, главный врач центральной райбольницы срочно выехала на курсы повышения квалификации, бросив пациентов на произвол судьбы. Оказывать помощь раненым в результате боевых действий оказалось некому, поэтому мы вынуждены были обратиться за помощью к медикам-волонтерам из других регионов", - отметил Москаль.

Чтобы обеспечить население квалифицированной медицинской помощью, принято решение передислоцировать в Попасную из Артемовска первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова, который будет работать на базе железнодорожной больницы.

Врачи с 12 марта уже оказывают помощь как военным, которые находятся в городе, так и гражданскому населению, включая детей.