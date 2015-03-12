На Львовщине будет действовать единый номер экстренной помощи "112"

Как сообщили УНИАН в Минздраве, внедрение линии службы экстренной помощи «112» будет происходить в два этапа.

На первом этапе единый номер около месяца будет функционировать в тестовом режиме на базе колл-центра Главного управления ГСЧС. В частности, работники центра будут обрабатывать входящие звонки и переадресовывать их на соответствующие службы. На втором этапе будет происходить централизованное внедрение и объединение всех экстренных служб под одним телефонным номером. Пока что линия «112» будет функционировать параллельно с номерами телефонов 101, 102, 103 и 104. После завершения тестового этапа служба «112» будет принимать звонки по любым вопросам круглосуточно.

Человеку достаточно знать один номер 112, позвонив на который, можно получить помощь в любой ситуации. Контролировать исполнение обращений к коммунальным службам соответствующие подразделения, создании при Львовской ОГА и районных администрациях.

После тестирования единый номер «112» планируется внедрить по всей Украине. Службы готовы к первому этапу нововведений. В колл-центре «112» дежурят переводчики с немецкого, английского, польского языков, а также психолог.