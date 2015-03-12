В Одессе прокуратура требует отменить договор о реконструкции инфекционной больницы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области обратилась с иском в в Хозяйственный суд области в интересах государства к управлению капитального строительства Одесского городского совета и обществу с ограниченной ответственностью.

«Исковые требования заключаются в признании недействительным решения комитета по конкурсным торгам и договора о закупке работ по реконструкции и реставрации памятника градостроительства XIX века «Городская клиническая инфекционная больница» на сумму около 119 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что прокуратура выявила, что договор заключен с превышением бюджетных ассигнований. Кроме того, документы участников не соответствовали требованиям проведения конкурсных торгов, в связи с чем должны быть отклонены.

Кроме того, по данному факту сейчас расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 210 УК Украины (использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению).

В ведомстве сообщили, что вышеназванный договор был заключен в 2011 году. «Работы начали, но потом выяснилось, что в бюджете вообще не предусмотрены средства на вышеназванные цели», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, по данному факту в настоящее время расследуется уголовное производство по части 2 статьи 210 УК Украины (использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению).

В ведомстве сообщили, что вышеназванный договор был заключен в 2011 году. «Работы начали, но потом выяснилось, что в бюджете вообще не предусмотрено средств на вышеназванные цели», - отметили в прокуратуре.