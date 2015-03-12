Райбольница направила в зону АТО свой автомобиль-операционную

В Тернопольской области Ланивецкий райсовет направил в зону антитеррористической операции автомобиль-операционную, который находился на балансе Ланивецкой райбольницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, перед отправкой автомобиль освятили представители духовенства.

Мобильная операционная, которая при необходимости может переезжать с места на место, позволяет безотлагательно проводить хирургическую обработку ран, грузовой автомобиль-фургон оснащен всем необходимым оборудованием.

«Конечно, он не будет использоваться непосредственно на поле боя, но на максимально приближенном расстоянии, будучи замаскированным, позволит спасть жизнь или спасти здоровье, надеюсь, не одному человеку. Никогда бы не подумал, что автомобилю придется принимать участие в военных действиях», – сказал во время отправки мобильной операционной главный врач райбольницы Емельян Гулько.

Решение об отправке в зону АТО этого автомобиля принял райсовет.

В машину также поместили часть самого большого в Украине флага, изготовленного в Тернопольской области в 2010 году.

«Пусть часть этого флага будет своеобразным оберегом от нашей громады и от всей Тернопольской области», – сказала во время торжественных проводов автомобиля исполняющий обязанности председателя райгосадминистрации Руслана Кушнир.