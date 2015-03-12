В Киеве снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Главное управление Госсанэпидемслужбы в г. Киеве.

Так, со 2 по 8 марта 2015 года гриппом и ОРВИ в столице заболели 25 тыс. 250 чел., из них 15 тыс. 751 (62,4%) – дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составил 89,7, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 216,7) на 58%.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском – 124,6, а самый низкий – 62,8 (на 10 тысяч населения) в Оболонском районе города.

В течение отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте от 5 до 14 лет, их количество в возрастном распределении составляет 49%.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, отмечается в сообщении.

Также отмечается, что за 10 недель 2015 года летальные случаи среди больных гриппом в столице не зарегистрированы.