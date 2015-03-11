В больницах Харькова остаются четверо пострадавших в результате теракта

В больницах Харькова на сегодняшний день остаются четверо пострадавших в результате теракта возле Дворца спорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.

По его сведениям, один пострадавший проходит лечение в больнице скорой и неотложной помощи им. проф. А.И. Мещанинова, трое - в многопрофильной больнице №17. Ожидается, что вернуться домой они смогут через 7-10 дней.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека, еще 9 были госпитализированы. Прокуратура квалифицировала произошедшее как террористический акт.

26 февраля правоохранители задержали организаторов и исполнителей теракта.