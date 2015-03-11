В Сумах областная больница получила из Германии гуманитарный груз и реанимобиль

В Сумах областная больница благодаря усилиям волонтеров из благотворительного фонда получила из Германии в качестве гуманитарной помощи современное оборудование и реанимобиль, который будет передан для потребностей армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, гуманитарный груз включает инвалидные коляски, кровати, ходунки, костыли, подъемник для тяжелобольных.

«Благодаря активной гражданской позиции наших волонтеров областная больница получила современное оборудование для лиц с ограниченными физическими возможностями. Доставленный реанимобиль отправится в зону АТО, чтобы медики могли своевременно оказывать медицинскую помощь бойцам на передовой», – отметил сегодня при передаче медицинскому заведению оборудования председатель ОГА Николай Клочко.

Руководитель области поблагодарил директора благотворительного фонда Василия Павловского за сотрудничество и помощь.

Волонтер проинформировал, что гуманитарный груз поступил из немецкого городка Клоппенбург: его собрали небезразличные граждане, религиозные организации и общество Красного Креста.

«Люди откликнулись на нашу просьбу помочь. Они продолжают собирать гуманитарную помощь. Очередной груз уже готов и ожидает доставки. Он будет распределен между другими медицинскими заведениями города», – проинформировал Павловский.