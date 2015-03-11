В Одессе во время благотворительного концерта соберут деньги на реанимобиль для бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, 14 марта с 11.00 до 23.00 в помещении Одесского культурного центра будет проходить благотворительный концерт-марафон в честь Кузьменко.

Читайте такжеСегодня 40 дней с момента гибели Кузьмы Скрябина

«В течение 12 часов известные украинские исполнители представят собственное творчество, а также каверы песен группы «Скрябин». Известные артисты поделятся лучшими воспоминаниями об Андрее Кузьменко. Также художники представят другие виды современного украинского Арта. Состоится также благотворительная ярмарка, которая продлится в течение мероприятия, сбор средств на приобретение реанимобиля для воинов АТО», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПоследнее видео с мобильного Кузьмы Скрябина: "Спасибо вам за бардак" (полная версия)

Планируется выступление Олега Скрипки, группы «Гайдамаки» и др.