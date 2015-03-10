В Харькове в больницах остаются 5 пострадавших в результате теракта

В Харькове в больницах на сегодняшний день остаются 5 пострадавших в результате теракта возле Дворца спорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя мэра Светлану Горбунову-Рубан.

По ее сведениям, один пострадавший находится в больнице скорой и неотложной помощи, его состояние удовлетворительное. Еще четверо раненых в результате теракта продолжают лечиться в городской больнице №17 (3 бойца батальона «Харьков-1» и 16-летняя девушка), они также идут на поправку.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Харькове во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого погибли 4 человека, получили травмы различной степени тяжести еще 9 человек. Правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт. В настоящее время организаторы и исполнители преступления задержаны.