Волынь получит 30 миллионов долларов на реформирование медицинской отрасли

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Волынская облгосадминистрация подписала соглашение со Всемирным банком о выделении средств на реформирование медицинской отрасли.

По словам заместителя председателя Волынской ОГА Светланы Мышковец, два года назад Всемирный банк предложил сотрудничество областям Украины.

"Волынь получит 30 миллионов долларов на реализацию проекта. На 2015 год Всемирный банк выделяет 15,8 миллиона гривен и полтора миллиона выделят из областного бюджета", - сказала Мышковец.

Средства будут направлены, в частности, на профилактику и лечение сердечно-сосудистых болезней, ведь именно сердечно-сосудистые заболевания формируют уровень смертности и заболеваемости в области, в частности, трудоспособного возраста.

Проектом охвачены мероприятия по профилактике, ранней диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Главная цель - снизить уровень смертности и инвалидизации среди волынян.

Одним из направлений проекта будет также обучение врачей современным методам профилактики и диагностики, в том числе и за рубежом. За 5 лет на обучении побывают 1500 врачей и среднего медперсонала. На это планируют потратить полмиллиона долларов. Запланировано 492 семинары, обучение будет проводиться в несколько этапов.

Также будет расширена сеть амбулаторий. 106 существующих амбулаторий реконструируют и закупят новое оборудование для диагностики, а также добавятся 86 новых амбулаторий, которые создадут на базе действующих Фельдшерско-акушерских пунктов.

Транспорт для амбулаторий будет покупаться за областные средства, в рамках софинансирования. Также каждую амбулаторию планируют оборудовать компьютером и доступом к сети Интернет. В рамках проекта запланировано в течение следующих лет создать электронный реестр лиц с высоким риском болезней системы кровообращения.

Вторичное звено медицины получит 10,560 миллионов долларов. За эти средства будет приобретено оборудование для межрайонных медицинских объединений, чтобы там можно было качественно осуществлять диагностику и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Третичная звено медицины получит 6,332 миллиона долларов на оборудование и расходные материалы для оперативного вмешательства. Заметим, что такие операции (шунтирование) осуществляют как в областной клинической больнице, так и в Луцкой городской больницы. Управления здравоохранения Волынской ОГА объясняет, что этот проект не будет мешать реализовывать областную программу «Волынькард», а наоборот ее расширит и позволит эффективно использовать предусмотренные средства в других сферах.

Этот проект является крупнейшим инвестиционным проектом, реализуемый на сегодня в Волынской области.