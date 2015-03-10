Волонтеры из Испании и Италии передали украинским бойцам четыре машины "скорой"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, реанимобили получили бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады (г. Николаев Николаевской области), 24-й отдельной механизированной бригады (г. Яворов Львовской области), батальона «Карпатская сечь» (г. Бровары Киевской области) и 66-й львовский мобильный госпиталь.

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Автомобили скорой помощи были приобретены благодаря сотрудничеству украинских диаспор Испании и Италии с волонтерами Львовской и Тернопольской областей.

Как рассказал волонтер из Тернопольской области Васко Петро, реанимобили отправятся в зону АТО уже в ближайшее время. Все машины в отличном состоянии и оборудованы современным медицинским оборудованием.

Торжественная передача автомобилей скорой помощи состоялась на площади перед Львовской ОГА, реанимобили для военных также освятил настоятель Львовского храма Святых апостолов Петра и Павла о.Степан Сус.