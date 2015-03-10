В Николаевской области дети отравились угарным газом

В г.Первомайск Николаевской области из-за отравления угарным газом 14-летняя девочка погибла, а 8-летняя в коме была госпитализирована в районную больницу.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сигнал о происшествии в Службу спасения «101» поступил 8 марта в 06.40 от фельдшера кареты скорой медицинской помощи.

По приезду спасателей на место выяснилось, что на момент возникновения несчастного случая родителей не было дома.

"По предварительной версии, из-за неисправности в газовом котле произошла утечка угарного газа в помещение, в результате чего девочка 14-ти лет погибла на месте, младшую, 8 лет, в состоянии комы госпитализировали", - сообщили в ведомстве.

Около 10.00 девочка пришла в себя, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.