Пациентов психиатрической больницы в Киеве лечат на полторы грн в день, а кормят на 2,85 грн

Представители омбудсмена выявили ряд нарушений и критическое недофинансирование территориального медицинского объединения «Психиатрия» в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, 3 марта 2015 года мониторинговая группа, в состав которой вошли представители Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата уполномоченного и представители «Ассоциации независимых мониторов», посетила территориальное медицинское объединение «Психиатрия» в г. Киеве (в прошлом - Киевская городская клиническая психоневрологическая больница №1), в том числе отделение по уходу за хроническими больными (женское) №8, инфекционное отделение №14, отделение для больных с сопутствующей соматической патологией №16 и отделение активной терапии (для мужчин) №21.

Во время визита было установлено, что на медикаменты в больнице выделяется 1,55 грн в день на пациента. При этом на сегодняшний день цена одного шприца в обычной аптеке составляет 1,1 грн, ампула аминазина - 1,8 грн.

Крайне сложная ситуация сложилась и с обеспечением пациентов питанием, ведь на эти цели больница получает финансирование из расчета 2,85 грн на одного пациента в день.

Во время общения большинство пациентов утверждали, что не имеют возможности гулять на свежем воздухе. Особенно критическая ситуация для пациентов, к которым применяются принудительные меры медицинского характера с обычным наблюдением, поскольку они лечатся годами. При этом пациенты рассказали, что во время прохождения лечения в отделениях с усиленным наблюдением в других больницах они имели возможность ежедневно находиться на свежем воздухе.

Также выявлено, что постельное белье пациентов крайне устаревшее, а у некоторых его не было вообще. У одного из пациентов не было даже матраца. При этом у сестры-хозяйки был запас чистого, достаточно нового белья. Кровати в отделениях - очень старые, с панцирной сеткой; отсутствуют столы, стулья, шкафы.

Дежурный средний медицинский персонал отделений №8 и №16 на момент визита не выявил надлежащего уровня теоретических знаний и практических навыков относительно возможных действий в случае возникновения неотложных состояний у больных отделения. Противоположная ситуация сложилась в отделении №14, в котором квалифицированный персонал владеет глубокими знаниями оказания неотложной медицинской помощи, отмечается в сообщении.

По результатам мониторинга руководству Министерства здравоохранения и КГГА будут направлены подробные отчеты с перечнем выявленных недостатков и подробными рекомендациями для принятия соответствующих мер реагирования.