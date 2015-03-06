Одещина: на реализацию программы «Здоровье» выделено 29,7 млн грн

Одесский областной совет решил выделить на реализацию программы «Здоровье» в 2015 году почти 29,734 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли 6 марта на заседании сессии.

Согласно решению, планируются мероприятия по повышению квалификации врачей, обеспечение учреждений здравоохранения спецсредствами для оказания неотложной помощи при острых коронарных синдромах, обеспечение проведения современной медикаментозной терапии, переоснащение кардиохирургического центра, оснащение автомобилей экстренной медицинской помощи электрокардиографами.

В программе отмечается приоритетность в оказании медпомощи ветеранам труда и войны, в том числе, перемещенным из зоны АТО.

Предусмотрено оснащение госпиталей необходимым оборудованием, областного онкологического диспансера современным медицинским оборудованием, закупка препаратов для свертывания крови больным гемофилией, необходимых препаратов для больных сахарным диабетом, вакцин на случай укусов ядовитых насекомых, змей, животных с бешенством. Приобретение тест-систем, реактивов и других медикаментов для лечения больных и профилактики ВИЧ/СПИД инфекции, проведение текущих ремонтов, ремонт и приобретение медицинского оборудования и пр.

В принятом документе подчеркивается, что программа реализуется в условиях строгой экономии средств и поиска новых внебюджетных источников финансирования.