В Киеве презентовали план по модернизации системы здравоохранения

Городская власть призывает медицинское сообщество столицы присоединиться к обсуждению плана по модернизации и развитию системы здравоохранения в городе Киеве

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий во время заседания Коллегии Департамента здравоохранения, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«Совещательная стратегическая группа, которая была создана Киевским городским председателем Виталием Кличко, наработала план по модернизации и развитию системы здравоохранения в городе Киеве. Он не является окончательным, поэтому я обращаюсь ко всем присутствующим – приобщиться к обсуждению и выработать оптимальную и эффективную модель модернизации столичной медицины. Только после обсуждения и совершенствования этого документа, мы вынесем его на обсуждение комиссии в Киевсовете по вопросам здравоохранения», – подчеркнул он.

В то же время, Радуцкий заверил всех собравшихся, что представленный план модернизации никоим образом не предусматривает никакой приватизации коммунальных больниц, их сокращений или сокращений медицинских работников: «Это – гарантия мэра и его команды. Никаких сокращений больниц, никаких сокращений персонала, никаких приватизаций».

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В соответствии с презентованным Планом, модернизация системы здравоохранения предусматривает:

1. Модернизацию модели управления (переформатирование клиник в некоммерческие коммунальные предприятия), что позволит привлечь новые источники финансирования, усилить автономию городских больниц и перейти на более эффективную форму оплаты медицинских услуг.

2. Модернизацию модели финансирования (создание городского фонда здравоохранения), цель которой – уменьшить административные расходы, обеспечить прозрачную отчетность расходов на эту сферу и содействовать развитию страховой медицины.

3. Поддержку социально незащищенных киевлян (целевое финансирование дополнительного пакета медикаментов через использование Карточки киевлянина).

Ожидается, что до конца текущего года все больницы будут реорганизованы в некоммерческие коммунальные предприятия, будет оптимизирована система финансирования медицинских учреждений, настроена система отчетности медицинских учреждений за предоставленные медицинские услуги, а также запущена адресная помощь на медикаменты социально незащищенным гражданам через Карточку киевлянина.

В течение следующих двух лет – 2016-2018 гг. – планируется изменение системы финансирования по принципу «деньги ходят за пациентом», введение обязательного медицинского страхования, запуск всех больниц интенсивной терапии, их ремонт и обеспечение современным оборудованием, а также создание электронного реестра пациентов.