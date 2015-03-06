Медики Львова передали 120 тыс грн для помощи полевому госпиталю

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, управления здравоохранения и учреждения здравоохранения, подчиненные Львовском городском совете, на этой неделе передали 120 тыс грн. в поддержку Львовского полевого военно-медицинского госпиталя, чтобы врачи имели возможность купить средства для оказания медицинской помощи бойцам.

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«Мы собрали деньги и публично передали, в присутствии главных врачей, заместителей, других специалистов. Мы передали деньги нашим врачам, которые на полигоне учили людей навыкам оказания первой медицинской помощи и там формировали индивидуальные аптечки для каждого солдата», - отметил Зуб.