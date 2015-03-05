Черкасский облсовет выделил 11,3 млн грн на лечение больных почечной недостаточностью

Черкасский областной совет на очередной сессии в четверг, 5 марта, внес изменения в областной бюджет, выделив 11,3 млн грн для лечения больных почечной недостаточностью в частной медклинике «Фрезениус».

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение изменений в областной бюджет проголосовали 67 депутатов облсовета.

Также сегодня более десяти пациентов «Фрезениуса» пришли на сессию облсовета с плакатами «Фрезениус – это жизнь!». Они призывали депутатов выделить средства из бюджета на лечение и отмечали, что клиника, где они лечатся, постоянно недополучает средства из бюджета.

Средства, выделенные из нынешнего областного бюджета Черкасской области, направят на погашение задолженности, которая возникла за лечение больных в 2014 году и на проведение процедуры гемодиализа для больных хронической почечной недостаточностью в этом году. Но выделенных средств хватит лишь на 40% процедур гемодиализа в этом году. Остальные средства должны выделить районные и городские советы области.

Глава Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко на сессии отметил, что недавно имел разговор с первым заместителем министра финансов Игорем Уманским относительно выделения средств на процедуру гемодиализа из госбюджета. Сейчас он ожидает ответ из министерства.