Прокуратура Черкасской области перечислила однодневный заработок на приобретение медикаментов для бойцов
Прокурор области передал общественной организации медицинские препараты для черкасских бойцов на 74 тысячи гривен
Прокуратура Черкасской области перечислила свой однодневный заработок на приобретение медикаментов для раненных бойцов, которые воюют в зоне антитеррористической операции.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокурор области Юрий Шеремет передал общественной организации, которая занимается волонтерской деятельностью, медицинские препараты для черкасских бойцов на 74 тысячи гривен, закупленные на деньги работников прокуратуры.
В пресс-службе отметили, что недавно в прокуратуру обратились волонтеры с просьбой помочь в приобретении средств первой помощи и медикаментов, необходимых раненным черкасским бойцам.
По этому поводу от руководства прокуратуры области поступило предложение о перечислении однодневного заработка работников органов прокуратуры области для приобретения указанных необходимых лекарств. Общее собрание работников прокуратуры поддержало инициативу.
В ближайшее время общественная организация передаст черкасским бойцам медикаменты в район Артемовска, где они защищают государство.