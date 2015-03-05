Прокуратура Черкасской области перечислила однодневный заработок на приобретение медикаментов для бойцов

Прокуратура Черкасской области перечислила свой однодневный заработок на приобретение медикаментов для раненных бойцов, которые воюют в зоне антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черкасской области, прокурор области Юрий Шеремет передал общественной организации, которая занимается волонтерской деятельностью, медицинские препараты для черкасских бойцов на 74 тысячи гривен, закупленные на деньги работников прокуратуры.

В пресс-службе отметили, что недавно в прокуратуру обратились волонтеры с просьбой помочь в приобретении средств первой помощи и медикаментов, необходимых раненным черкасским бойцам.

По этому поводу от руководства прокуратуры области поступило предложение о перечислении однодневного заработка работников органов прокуратуры области для приобретения указанных необходимых лекарств. Общее собрание работников прокуратуры поддержало инициативу.

В ближайшее время общественная организация передаст черкасским бойцам медикаменты в район Артемовска, где они защищают государство.