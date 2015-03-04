Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице уменьшился

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице уменьшилась на 1%. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщили в ГУ Госсанэпидслужбы, с 23 февраля по 2 марта 2015 года гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 27 003 человека, из них 16 711 (61,9%) – дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составляет 95,9, что ниже эпидемического порога данной недели (эпидпорог 102,4) на 6,4%.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Шевченковском – 133,2, а самый низкий – 67,0 (на 10 тысяч населения) в Оболонском районе города.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице уменьшилась на 1% за счет заболеваемости среди детского населения. В целом, эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киеве соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

Также в пресс-службе заметили, что анализ хода эпидемий гриппа свидетельствует, что с каждым годом среди больных гриппом и ОРВИ увеличивается количество детей школьного возраста. С целью предотвращения распространения заболеваемости среди школьников были приостановлены занятия в 15 школах города до 6 марта 2015 года.

В отчетной неделе больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте от 5 до 14 лет, их количество в возрастном делении составляет 51,8 %

За 9 недель 2015 года летальных случаев среди больных гриппом в столице не зарегистрировано.