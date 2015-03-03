В Харькове из больницы выписали еще одного из пострадавших во время теракта

В Харькове из областной детской больницы выписали еще одного из пострадавших во время теракта возле Дворца спорта 22 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ХОГА Александра Галацана.

Отмечается, что в медицинских учреждениях Харькова продолжают оставаться 7 человек, пострадавших от взрыва во время мирной акции 22 февраля. По словам Галацана, состояние потерпевших оценивается как стабильное, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Пять пострадавших от взрыва проходят стационарное лечение в многопрофильной больнице №17, один пострадавший - в больнице скорой и неотложной помощи им. проф. Мещанинова, один - в многопрофильной больнице №25.

Как сообщалось, 22 февраля возле Дворца спорта проходил Митинг Достоинства, посвященный памяти Героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того как колонна активистов Евромайдана двинулась от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв, в результате которого два человека погибли на месте, одиннадцать пострадали. Позже двое пострадавших - 15-летний подросток и 18-летний юноша - от тяжелых травм умерли в больнице.

26 февраля был выписан один из пострадавших во время теракта, который проходил лечение в больнице скорой и неотложной помощи.

В этот же день, 26 февраля, задержали организаторов и исполнителей теракта.