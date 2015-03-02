В Николаеве зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
18:17, 02 марта 2015Новости регионов
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В учебных учреждениях Николаева из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями карантин продлен до 10 марта
В учебных учреждениях Николаева карантин продлен до 10 марта / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Николаевском городском совете, городская власть приняла решение продлить карантин в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается неблагоприятной.
По данным главного управления госсанэпидслужбы в Николаевской области, по состоянию на 27 февраля, заболеваемость гриппом и ОРВИ на 18,9% больше показателя предыдущей недели. Темп прироста заболевших за этот период среди детей увеличился на 15,9%, среди взрослых на 25,1%.
Как сообщал УНИАН, в учебных учреждениях города Николаева с 25 февраля по 4 марта был приостановлен учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.
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