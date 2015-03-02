В медучреждениях Одессы оказана помощь почти 1 тыс. бойцов из АТО

В медицинских учреждениях Одессы оказана помощь почти 1 тыс. бойцов, получившим ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщили начальник Военно-медицинского клинического центра Южного региона (Одесса) Владимир Майданюк и начальник Одесского клинического госпиталя Госпогранслужбы Украины Оксана Кальчук.

«С момента начала боевых действий на востоке Украины через центр прошло около 3 тыс. пострадавших, из них раненных было 886 человек. Поведено 1325 хирургических вмешательств. Сейчас у нас - 325 участников АТО, из которых 35 – раненых», - сказал Майданюк.

Он пояснил, что некоторые бойцы перенесли по несколько хирургических операций. По его словам, порядка 62% ранений – ранения конечности, затем - ранения головы, шеи, грудной клетки и живота. Начальник центра добавил, что 90% ранений - минно-взрывные осколочные.

Как отметил Майданюк, в данном лечебном заведении имеется все необходимое для оказания неотложной помощи. Вместе с тем, большую помощь оказывают волонтеры. В частности, в 2014 году активисты передали медикаменты и оборудование на 18,5 млн грн, в 2015 году – уже на 2,8 млн грн.

«Один флакон необходимого антибиотика стоит около 3 тыс. грн», - акцентировал начальник центра.

По словам Кальчук, в госпитале оказана помощь 75 раненным бойцам. В настоящее время все они получили необходимое лечение и выписаны. Сейчас в медучреждении – 1 раненый в АТО, который проходит повторный курс лечения.

Кроме раненых, в вышеназванных лечебных учреждениях проходят лечение бойцы с бытовыми заболеваниями: радикулитом, простудами, пневмониями.

Как отметила начальник госпиталя, на приобретение нового реанимобиля волонтеры собрали 230 тыс. грн, которых на новую машину не хватило, поэтому приобрели машину, пригодную для переоборудования в качестве реанимобиля.

"Сейчас заканчивается закупка оборудования и скоро начнется его монтаж», - сказала Кальчук.