Львовщина передала на Донбасс специальный автобус для перевозки инвалидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, автобус, специально оборудованный для людей с особыми потребностями, который изготовили на Львовском ОАО "Укравтобуспром" председатель Львовской ОГА Олег Синютка 27 февраля торжественно передал представителям Донецкой областной организации инвалидов.

Согласно сообщению, стоимость автобуса составляет 980 тыс. грн, его изготовили за бюджетные средства.

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Транспортное средство адаптировано для перевозки инвалидов-колясочников, а также группы лиц с особыми потребностями. Кроме этого, автобус может перевозить и школьников.

По словам Синютки, на сегодняшний день это образцовое транспортное средство, которое поможет людям с особыми потребностями чувствовать себя комфортно.

«Чрезвычайно важно, что автобус, сделанный в западной Украине, будет помогать людям, которые живут на востоке. Это в очередной раз доказывает, что украинцы сегодня едины в стремлении к свободе и благосостоянию», - сказал председатель Львовской ОГА.

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Также представители организации инвалидов из Краматорска перед вручением автобуса встретились с руководителем области и высказали просьбу о содействии и поддержке.