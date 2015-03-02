Львовщина: 8 человек госпитализированы с пищевым отравлением после празднования дня рождения

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 1 марта в 19.10 в инфекционное отделение Золочевской центральной районной больницы госпитализированы восемь жителей города с предварительным диагнозом «пищевое отравление», которые 1 марта в частной квартире праздновали день рождения.

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Пострадавшим в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами, говорится в сообщении.

Состояние пострадавших по состоянию на 2 марта - средней тяжести, проинформировали в ОГА, добавив, что причина отравления устанавливается.