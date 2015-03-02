В Киеве на карантин закрыли 15 школ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации

В частности, по информации Департамента образования и науки, молодежи и спорта, временно не учатся дети в средних общеобразовательных школах №№ 150, 151, 81, 18, 249, 251, 10, 164, специализированных школах №№ 137, 325, 115, в школе-детском саду «Дивосвіт», школе-интернате № 17, лицее туризма и лицее «Потенциал».

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Руководителями Киево-Печерского лицея «Лидер» № 171 и средней общеобразовательной школы № 72 Святошинского района принято решение пока не прекращать занятия в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в этих учебных заведениях, сообщили в КГГА.

Как сообщалось, Главным управлением Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Киеве с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания детей гриппом и ОРВИ было рекомендовано временно прекратить учебный процесс в 17 общеобразовательных учебных заведениях в 8 районах города.