Одесские активисты передали Нацгвардии машину скорой помощи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета общественной безопасности, автомобиль передала данная организация совместно с «Автомайданом Одессы». В частности, спецфургон предназначен воинской части 3012, располагающейся на ул. Промышленной, 22.

В ближайшее время автомобиль отправится в зону АТО. Отмечается, что его транспортировку из Польши профинансировали меценаты.