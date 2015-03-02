Одесские активисты передали Нацгвардии машину скорой помощи
10:24, 02 марта 2015Новости регионов
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В Одессе активисты передали Национальной гвардии машину скорой помощи
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета общественной безопасности, автомобиль передала данная организация совместно с «Автомайданом Одессы». В частности, спецфургон предназначен воинской части 3012, располагающейся на ул. Промышленной, 22.
В ближайшее время автомобиль отправится в зону АТО. Отмечается, что его транспортировку из Польши профинансировали меценаты.
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