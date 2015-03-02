Житомирщина: мать бросила в маршрутке 2-месячного младенца

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Согласно сообщению, 28 февраля около 10.00 в Чудновском райотделе милиции поступило сообщение от водителя маршрутки об обнаружении брошенного на сиденье микроавтобуса 2-х месячного ребенка.

После кратковременной остановки транспортного средства, пассажиры, возвращаясь в салон, увидели намеренно оставленное матерью младенца.

Установлено, что микроавтобус сообщением «Киев-Хмельницкий» остановился возле одного из придорожных кафе в Чудновском районе Житомирщины. После непродолжительного отдыха водитель и пассажиры вернулись в салон, где выяснилось отсутствие одной из пассажирок, а на ее сидении - оставлен младенец.

На место происшествия вызвали сотрудников милиции и начали поиски женщины. После осмотра лесопосадки, расположенной неподалеку, была найдена молодая женщина, которая пыталась спрятаться.

По словам начальника Чудновского райотдела УМВД Анатолия Корнийца, в разговоре со стражами порядка она объяснила, что решила оставить ребенка, потому что не имеет намерения в дальнейшем его воспитывать. Установлено, что женщина, 1990 года рождения, жительница Хмельницкой области. У нее уже есть двое детей, однако она лишена родительских прав.

Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств. На месте происшествия также работают врачи и работники социальных служб.