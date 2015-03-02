Порошенко в Виннице посетил Военно-медицинский клинический центр

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко пообщался с ранеными военнослужащими, некоторые из которых получили ранения в боях под Дебальцевом, узнал о их состоянии здоровья и условиях лечения.

Девять раненых военных получили из рук президента именные часы.

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"Горжусь такими воинами. Выздоравливайте, вы очень нужны стране. Хотел поблагодарить и лично пожать вам руку", - отметил Порошенко, общаясь с военными.

Президент дал поручение Министерству обороны подготовить представление на праздновании этих военных государственными наградами.

Всего за время антитеррористической операции в Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона прошли лечение 2216 человек.