Черниговщина: ученики отравились в школе неизвестным веществом

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД в области.

Согласно сообщению, 27 февраля в приемное отделение Варвинской районной больницы с местной общеобразовательной школы было доставлено учеников восьмого класса с диагнозом отравление неизвестным веществом.

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В школу выезжало руководство и следственно-оперативная группа райотдела милиции. Информация о данном событии была внесена в журнал единого учета.

Во время проведения проверки - опроса потерпевших, свидетелей происшествия и медработников было выяснено, что несовершеннолетние контактировали с веществом, по признакам похожем на медный купорос, пакетик с которым принесла в школу ученица этого же класса для проведения опытов на уроке химии.

Двое школьников даже попытались неизвестное вещество на вкус, другие - только понюхали. Со временем именно этим двум детям стало плохо, и они обратились в больницу. Через некоторое время были госпитализированы и остальные дети, которые имели контакт с этим химпрепаратом.

Вещество изъяли и отправили на исследование. Состояние здоровья подростков удовлетворительное. Работники Варвинского райотдела милиции проводят дальнейшую проверку.