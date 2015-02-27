Из Черкасской в Луганскую область передали автомобиль скорой помощи

Из Черкасской области в город Северодонецк Луганской области 26 февраля доставили автомобиль скорой помощи.

Как сообщает Луганская облгосадминистрация на своей странице в соцсети Facebook, документацию и ключи от автомобиля скорой помощи УАЗ приняли заместители председателя Луганской ОГА.

По словам заместителя директора Департамента здравоохранения Черкасской ОГА Олега Найдана, после обращения председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля о том, что Луганская область остро нуждается в автомобилях скорой помощи повышенной проходимости, на сессии Черкасского облсовета было решено передать машину скорой помощи на Луганщину.

Перед отправкой автомобиль отремонтировали в Областном центре экстренной медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Черкасский облсовет, откликнувшись на просьбу Москаля, передал Луганской области один автомобиль скорой помощи. Автомобиль скорой помощи УАЗ передадут с баланса КП «Областной центр экстренной медицинской помощи» станции скорой помощи Луганщину.