На Черкащине при получении взятки задержан руководитель райуправления ветмедицины

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, используя свое служебное положение, руководитель одного из районных управлений государственной ветеринарной медицины требовал от ветеринарного врача одного из предприятий 1 тыс. долларов.

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Как выяснилось, 52-летний служащий требовал 1 тыс. долларов за решение вопроса относительно оставления на должности уполномоченного врача ветмедицины и в дальнейшем обещал не осуществлять проверки деятельности общества, в котором он работает. 26 февраля во время получения части взятки в сумме 12 тыс. грн злоумышленник был задержан.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.