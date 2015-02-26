Аукцион по продаже 29,95% акций Борщаговского химфармзавода приостановлен

Запланированный на 27 февраля аукцион на фондовой бирже «Перспектива» по продаже 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода приостановлен, сообщили УНИАН на бирже.

Как отметили на бирже, аукцион приостановлен по инициативе продавца - департамента коммунальной собственности Киева.

Информация о новой дате аукциона будет опубликована в ближайшем номере газеты «Хрещатик».

Как сообщал УНИАН, департамент коммунальной собственности Киева 27 февраля планировал выставить на аукционе на фондовой бирже «Перспектива» 29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода. Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета составляла 143 млн 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. 22 сентября 2011 года депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакета акций Борщаговского химфармзавода, принадлежащего территориальной общине.

ПАО "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" создано 15 января 1997 года, занимается производством готовых лекарственных средств.

В собственности предприятия находится земельный участок площадью 36,65 га и здания общей площадью более 45 тыс. кв. м.

29,95% акций Борщаговского химико-фармацевтического завода принадлежат территориальной общине Киева.