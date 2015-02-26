В Днепропетровской области лекарства подешевеют на 25% - благодаря упрощению механизма закупки
Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации при поддержке организации SIAPS переходит на рамочную закупку медикаментов
Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации при поддержке организации SIAPS переходит на рамочную закупку медикаментов. Такой механизм позволит ускорить процедуру закупки и снизить стоимость лекарств. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Македонский.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, Македонский объяснил, что по новой системе принимать участие в торгах могут все желающие, победителями могут быть признаны также несколько поставщиков.
«Когда возникает необходимость в закупке того или другого препарата, объявляется о его количественной потребности, и идет запрос ценовых предложений. Каждая из компаний дает свою стоимость, и выбирается та, где препарат самый дешевый. При этом процедура закупок протекает реально в течение недели», - сказал Македонский.
Такой подход позволяет закупить препараты с большим сроком годности. При этом цена препарата значительно снижается. Более того, это позволяет покупать брендовые препараты по цене генериков (препаратов-копий).
Это позволило контролировать все закупки медзаведений. Также удалось объяснить поставщикам и дистрибьюторам, что департамент здравоохранения является VIP-закупщиком, и получить существенные скидки. Таким образом, стоимость медикаментов и расходных материалов была снижена в среднем на 25%.