В Днепропетровской области лекарства подешевеют на 25% - благодаря упрощению механизма закупки

Департамент здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации при поддержке организации SIAPS переходит на рамочную закупку медикаментов. Такой механизм позволит ускорить процедуру закупки и снизить стоимость лекарств. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Игорь Македонский.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, Македонский объяснил, что по новой системе принимать участие в торгах могут все желающие, победителями могут быть признаны также несколько поставщиков.

«Когда возникает необходимость в закупке того или другого препарата, объявляется о его количественной потребности, и идет запрос ценовых предложений. Каждая из компаний дает свою стоимость, и выбирается та, где препарат самый дешевый. При этом процедура закупок протекает реально в течение недели», - сказал Македонский.

Такой подход позволяет закупить препараты с большим сроком годности. При этом цена препарата значительно снижается. Более того, это позволяет покупать брендовые препараты по цене генериков (препаратов-копий).

Это позволило контролировать все закупки медзаведений. Также удалось объяснить поставщикам и дистрибьюторам, что департамент здравоохранения является VIP-закупщиком, и получить существенные скидки. Таким образом, стоимость медикаментов и расходных материалов была снижена в среднем на 25%.