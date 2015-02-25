Во Львове тысячи людей простились с погибшими в АТО медиками-волонтерами

Как передает корреспондент УНИАН, горожане провели в последний путь 49-летнего Василия Задорожного (позывной «Кавказ»), 38-летнего Дмитрия Лагунова (позывной «Кощей») и 35-летнего Тараса Кончевича (позывной «Медик»).

Трех погибших бойцов отдельной медицинской роты имени Пирогова Национальной гвардии Украины вечером 24 февраля привезли во Львов.

На подъезде ко Львову погибших героев встретили общественные активисты, которые с включенными фарами колонной из около 250 легковых автомобилей сопровождали гробы с погибшими медиками к их домам, где состоялось прощание с ними родных и близких.

Сегодня в Гарнизонном храме святых Петра и Павла состоялась панихида, после чего траурная процессия через центр города отправилась к Лычаковскому кладбищу. По ходу следования траурной процессии было перекрыто движение транспорта.

Похоронили героев с воинскими почестями на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища.