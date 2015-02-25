В Одессе на социальную поддержку инвалидов выделили 4,86 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли на заседании сессии в среду, 25 февраля.

Утвержденная на заседании программа «Равенство» предполагает создание условий доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями на объектах социального и общественного назначения.

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В частности, на обустройство пандусов, в том числе, в городской больнице №5. Кроме того, средства предназначены для предоставления материальной инвалидам, для закупки языковых акустических приборов для светофоров, капитального ремонта отделения восстановительного лечения на базе горбольницы № 8» для малоимущего населения.

Планируется также проведение для инвалидов фестиваля-конкурса КВН, спартакиады, содействие в организации соревнований по теннису, пулевой стрельбе, плаванию, проведение международного семинара по парадайвингу и пр.

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Запланировано также предоставление материальной помощи родителям (опекунам) детей-инвалидов, помощь на оздоровление детям с синдромом Дауна, обеспечение инвалидов абонементами в плавательный бассейн для проведения реабилитационных и оздоровительных мероприятий и т. д.