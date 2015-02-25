В Киеве на оздоровление детей льготных категорий предусмотрено 23 млн
13:53, 25 февраля 2015Новости регионов
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В этом году в бюджете Киева на оздоровление детей льготных категорий предусмотрено 23 млн грн.
За счет этих средств отдохнет около 160 тыс. детей
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анна Старостенко.
«На оздоровление детей льготных категорий в этом году в бюджете заложено 23 миллиона гривен. За счет этих средств мы планируем обеспечить отдыхом около 160 тыс. детей. Сейчас готовится соответствующее распоряжение КГГА», - отметила Старостенко.
Также, по ее словам, в ближайшее время будет проведен тендер и определен лагеря и дома отдыха, куда будут направлены дети.
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