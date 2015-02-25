В Киеве на оздоровление детей льготных категорий предусмотрено 23 млн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анна Старостенко.

«На оздоровление детей льготных категорий в этом году в бюджете заложено 23 миллиона гривен. За счет этих средств мы планируем обеспечить отдыхом около 160 тыс. детей. Сейчас готовится соответствующее распоряжение КГГА», - отметила Старостенко.

Также, по ее словам, в ближайшее время будет проведен тендер и определен лагеря и дома отдыха, куда будут направлены дети.