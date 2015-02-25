Львовщина: курортный поселок Сходница остался без воды

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 февраля в 16.30 из-за задолженности КП “Бориславводоканал” за потребленную электроэнергию в размере 1,5 млн грн перед ПАО “Львовоблэнерго” был обесточен водозабор “Рыбник”.

Прекращено централизованное водоснабжение абонентов города Борислав и курортного поселка Сходница (около 13 тысяч потребителей).

Как отмечается в сообщении, во всех заведениях бюджетно-социальной сферы в наличии есть запасы воды в резервуарах на двое суток. Руководством города решается вопрос по сбору средств на погашение задолженности и возобновления электроснабжения водозабора “Рыбник”.

По состоянию на 25 февраля водоснабжение не возобновлено.