Львовщина: курортный поселок Сходница остался без воды
13:32, 25 февраля 2015Новости регионов
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Во Львовской области из-за долгов КП „Бориславводоканал” с 24 февраля без водоснабжения остались город Борислав и курортный поселок Сходница
Во всех заведениях бюджетно-социальной сферы в наличии есть запасы воды в резервуарах на двое суток
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 февраля в 16.30 из-за задолженности КП “Бориславводоканал” за потребленную электроэнергию в размере 1,5 млн грн перед ПАО “Львовоблэнерго” был обесточен водозабор “Рыбник”.
Прекращено централизованное водоснабжение абонентов города Борислав и курортного поселка Сходница (около 13 тысяч потребителей).
Как отмечается в сообщении, во всех заведениях бюджетно-социальной сферы в наличии есть запасы воды в резервуарах на двое суток. Руководством города решается вопрос по сбору средств на погашение задолженности и возобновления электроснабжения водозабора “Рыбник”.
По состоянию на 25 февраля водоснабжение не возобновлено.
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