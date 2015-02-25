Житомирщина: в санатории «Дениши» прошли реабилитацию более 250 бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам рассказал в санатории его главный врач Павел Волошин.

"За период с октября прошлого года по 25 февраля этого года лечение в санатории прошли более 250 военнослужащих, принимавших участие в проведении антитеррористической операции на востоке Украины. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курс реабилитации. Сегодня в лечебном заведении находятся 24 бойца", - отметил Волошин.

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Руководитель санатория сообщил, что раненые военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

Большинство военнослужащих, которые проходят курс лечения в «Денишах», имели осколочные ранения, травмы конечностей, болезни спины и другие в результате разрыва мин, снарядов и гранат. В медицинских заведениях Житомирской области воинов подлечили и теперь они проходят реабилитацию в санатории по 12 дней каждый. Также врачи проводят комплексное лечение воинов, имеющих осложнения после боевых ранений.

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Достаточно «много участников АТО нуждаются в психологической реабилитации, и с такими людьми работают психологи, опыт показывает, что после пребывания в санатории и лечения бойцам удается полностью восстановиться», - рассказали врачи.

Как сообщал УНИАН, после полученных ранений в антитеррористической операции житомирских военных лечат в Житомирском военном госпитале, Житомирской областной клинической больнице им. А.Ф.Гербачевского и других заведениях.

По состоянию на начало февраля в Житомирской области в рамках областной программы курс реабилитации уже прошли более 341 бойца - участника АТО.

В 2015 году в областном бюджете на программу реабилитации предусмотрено около 3 млн грн.