Львовщина: прокуратура расследует деятельность военно-врачебной комиссии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Как отмечается в сообщении, прокуратурой Жолковского района Львовской области на этой неделе внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении работниками военно-врачебной комиссии правонарушения по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

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Выяснено, что ими признаны пригодными к военной службе лишь 29% лиц от общего количества лиц, подлежащих призыву по мобилизации.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, во Львове также открыто досудебное расследование по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины по факту препятствования законной деятельности ВСУ в особый период членами военно-врачебной комиссии при принятии решений о временной непригодности военнообязанных к службе. Указанное производство начато по основании информации Лычаковско-Шевченковско-Железнодорожного объединенного военного комиссариата Львова, где установлены многочисленные случаи, когда медики признавали временно негодными к службе в ВСУ граждан из числа мобилизованных.

В настоящее время в указанных уголовных производствах проводятся необходимые первоочередные следственные действия. Ход досудебного расследования находится на контроле органов прокуратуры.