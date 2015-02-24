В школах Николаева объявлен карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ

В учебных учреждениях города Николаева с 25 февраля по 4 марта приостановлен учебный процесс из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями.

Как сообщили УНИАН в Николаевском городском совете, соответствующее распоряжение мэр Николаева Юрий Гранатуров подписал 24 февраля.

"Согласно распоряжению, в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе с 25 февраля по 4 марта в учебных учреждениях города будет приостановлен учебный процесс", - сообщили в городском совете.

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации отмечают, что в 4 из 19 районов области превышен эпидпорог, с начала эпидсезона всего по области заболели около 90 тыс. человек, в том числе 65 тыс. - дети до 17 лет.