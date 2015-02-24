В Харькове жизни пострадавших от теракта ничего не угрожает

В Харькове жизни госпитализированных пострадавших в результате теракта возле Дворца спорта ничего не угрожает.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения ОГА Александра Галацана.

Он сообщил, что по состоянию на 12.00 24 февраля в медицинских учреждениях Харькова находится 9 человек, пострадавших от взрыва во время мирного шествия возле Дворца спорта. Галацан отметил, что пострадавшие проходят стационарное лечение в больнице быстрой и неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова, многопрофильных больницах №17, №25 и Областной детской больнице.

По словам Галацана, состояние пациентов оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает. Возможно, в ближайшие дни двух пострадавших уже выпишут.

«Но мы пока не спешим выписывать всех пострадавших. У пациентов - повреждения как мягких тканей, так и глубокие травмы опорно-двигательного аппарата. Некоторые из осколков проникли в костную ткань. В этой ситуации, не нанося дополнительного травмирования пациентам, принято решение продолжать их лечение до уменьшения болевых и воспалительных явлений, связанных с ранениями. И потом спокойно, в плановом порядке по каждому пациенту врачи будут определяться, нужно или не нужно удалять эти осколки. В хирургической практике бывает, что осколки не удаляются. Все зависит от рисков и от последствий для пациентов», - отметил Галацан.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли 2 человека – подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Кроме того, в больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений умерли 15-летний Данила Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 УКУ (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.

24 февраля президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» ІІ степени посмертно.