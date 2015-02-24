В медучреждениях Харькова остаются 8 пострадавших в результате теракта

В медицинских учреждениях Харькова остаются 8 пострадавших в результате теракта возле Дворца спорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя Харьковского городского головы Светлану Горбунову-Рубан.

По ее сведениям, в настоящее время один пострадавший находится в больнице скорой и неотложной помощи (его состояние - стабильно тяжелое), пятеро пострадавших - в городской больнице №25, один - в городской больнице №17, еще один – в областной детской больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь, всеми лекарствами они обеспечены.

Заместитель мэра добавила, что один из пострадавших, который после взрыва был доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова, уже выписался.

Горбунова-Рубан заверила, что все пострадавшие, проходящих лечение в больницах города, чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле харьковского Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв, в результате которого на месте погибли 2 человека - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Кроме этого, в больнице 23 и 24 февраля от полученных ранений скончались 15-летний Даниил Дидык и 18-летний Николай Мельничук.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт, повлекший гибель людей). Продолжается следствие.

24 февраля президент Украины Петр Порошенко наградил Толмачева орденом «За мужество» II степени посмертно.