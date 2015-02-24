В Одесской области задержали машину с контрабандными медпрепаратами

В Одесской области пограничники с применением спецсредств задержали машину с нарушителями, перевозившими контрабандные медицинские препараты, включая психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, попытку прорыва через границу автомобиля «ВАЗ» пресекли вечером 23 февраля пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Пограничникам заблаговременно поступила информация о возможном перемещении психотропных веществ. В связи с этим, вышеназванный автомобиль, прибывший из Молдовы в пункт пропуска «Августовское», пограничники вывели для дополнительного осмотра. Кроме водителя (гражданина Украины), в автомобиле находился пассажир - гражданин Молдовы.

«В начале осмотра водитель заскочил в машину и тронулся с пункта пропуска в сторону Украины. Пограничный наряд среагировал мгновенно и выставил средство принудительной остановки. Нарушитель продолжил движение с тремя пробитыми колесами. Но во время маневра заехал в кювет и перевернулся», - рассказали в отделе.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников ГАИ. Водителю, который пожаловался на боль в ноге, оказана первая медицинская помощь (наложена шина), пассажир авто не пострадал.

В результате осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 78,5 тыс. таблеток и 310 ампул медицинских препаратов: «Данабол», «Туранобол», «Оксавер», «Стромбафорт», «Тестостерон Е» и «Тестостерон П».

Нарушители переданы правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.