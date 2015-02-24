В Харькове медработника подозревают в выдаче фальшивых справок военнообязанным

В Харькове задержали медработника, которого подозревают в выдаче фальшивых справок военнообязанным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на и.о. прокурора Харькова Александра Фильчакова, врача одной из районных больниц области задержали работники прокуратуры и Службы безопасности Украины сегодня, 23 февраля.

По сведениям прокурора, медицинский работник получил от военнообязанного 1,5 тыс. грн взятки. В такую ​​сумму он оценил выданную им медицинскую справку для предъявления в военкомат. На основании этого документа военнообязанный получил право на отсрочку от мобилизации на 90 суток.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом путем вымогательства). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время проверяется информация о системности этого правонарушения.